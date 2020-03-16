Что будет с тенге без поддержки Нацбанка?

Профучастники оценили для LS решение Национального банка способствовать формированию равновесного курса.



Управляющий директор Центра исследований прикладной экономики (AERC) Олжас Тулеуов обратил внимание на то, что данная трактовка, по его мнению, означает, что курс полностью отпустят в свободное плавание.



"Это очень сильный сигнал к тому, что надзорное ведомство уйдет с валютного рынка, а интервенции, скорее всего, будут сокращаться. Ввиду этого курс тенге может обновить какие-то свои рекордные значения. Возможно, рост будет выше 420-425 тенге за $1 или еще больше. Для того чтобы понять, каким должен быть равновесный курс в текущих условиях, Нацбанку нужно уйти с рынка, чтобы продавцы и покупатели сами этот курс формировали. Нужно позволить рынку жить своей жизнью и не вмешиться, кроме, конечно, форс-мажорных ситуаций, когда необходимо регулирование, – считает он.



Также Тулеуов подчеркнул, что курс может обесцениться, но в последующем откатиться к своим прежним уровням.



"Есть основание полагать, что в следующие год-два на рынок Казахстана может прийти много спекулятивного и инвестиционного капитала. Это связано с тем, что накануне ФРС США объявила о новой программе количественного смягчения и обнулила ставки. В условиях, когда на развитых рынках ставки нулевые, а где-то отрицательные, этот капитал будет перетекать на развиваюшиеся рынки, в частности и в Казахстан, где реальная ставка составляет примерно 6%. Она привлекательна для инвесторов и спекулянтов. Поэтому могут наблюдаться притоки валюты, которые в свою очередь укрепят курс тенге. Но это в случае если свободное плавание будет сохраняться", – отметил он.



Между тем экономист и директор "Улагат Консалтинг Групп" Марат Каирленов ожидает, что нацвалюта будет выравниваться по курсу российской валюты. В районе 5,6-6 тенге за рубль.



"В свою очередь рубль тоже может ждать очередная девальвация. Она пройдет, наверное, когда правительство России утвердит поправки в Конституцию. Тогда, возможно, пройдет еще одна волна девальвации рубля и, соответственно, тенге", – прогнозирует он.



Для стабилизации ситуации, по мнению Каирленова, Нацбанку стоит запустить программу по расчистке банковского сектора.



"Логично сократить пять-шесть фининститутов, которые не являются системообразующими и у которых основные активы находятся в государственных ценных бумагах. Вот они и создают угрозу для тенге. Поэтому главный банк повысил ставку, чтобы деньги у данных фининститутов не хлынули ны рынок. По моему мнению, нужно прекратить кормить такие банки и менять денежно-кредитную политику", – подчеркнул он.



А вот независимый экономист Александр Юрин считает, что ничего принципиально нового, не применявшегося ранее, Нацбанк в своем заявлении не озвучил. По его словам, надзорное ведомство обладает весьма эффективным инструментарием для формирования конъюнктуры валютного рынка.



"Вопрос здесь заключается в том, какие цели будет ставить перед собой Нацбанк и каким он видит тот самый "равновесный обменный курс", о котором он говорил в пресс-релизе. Сейчас же целый ряд внутренних и внешних факторов способствует росту давления на курс тенге, поэтому казахстанская валюта в любом случае без поддержки будет ослабляться с течением времени. О каких-либо целевых значениях здесь говорить нельзя, так как давление на курс является постоянным и обусловлено во многом структурными факторами", – резюмировал он.



Между тем, доллар в обменных пунктах уже продается по 440 тенге.



Ранее LS писал о том, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 12%. А также пересмотрел прогноз по нефти и инфляции до конца 2020 года.