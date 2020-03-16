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Сразу на 28 тенге подорожал доллар на KASE

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Сразу на 28 тенге подорожал доллар на KASE
Фото Турар Казангапов
По состоянию на 13:20 средневзвешенный курс доллара на KASE составил 434,38 тенге. По итогам торгов иностранная валюта подорожала на 28,76 тенге, передает Tengrinews.kz.

Объем торгов составил 74,9 миллиона долларов США.

"16 марта в ходе торгов по инструменту USDKZT_TOM в связи с отклонением цены от цены последней сделки предыдущего торгового дня на 1,5 процента был применен франкфуртский аукцион. Применение франкфуртского аукциона предусмотрено внутренним документом KASE "Регламент торгов в торговых системах ACT и NEXT".

Максимальная продолжительность аукциона установлена указанным регламентом и составляет семь минут. Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок. Торги проходят в штатном режиме", - говорится в официальном сообщении биржи.

Ранее сообщалось, что KASE не смогла определить стоимость доллара на утренней сессии 16 марта. Эксперт предположил, что торги могли заморозить из-за паники.

Между тем большинство обменников перестали продавать доллар.


Источник: Tengrinews.kz
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