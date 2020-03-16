Сразу на 28 тенге подорожал доллар на KASE

По состоянию на 13:20 средневзвешенный курс доллара на KASE составил 434,38 тенге. По итогам торгов иностранная валюта подорожала на 28,76 тенге, передает Tengrinews.kz.



Объем торгов составил 74,9 миллиона долларов США.



"16 марта в ходе торгов по инструменту USDKZT_TOM в связи с отклонением цены от цены последней сделки предыдущего торгового дня на 1,5 процента был применен франкфуртский аукцион. Применение франкфуртского аукциона предусмотрено внутренним документом KASE "Регламент торгов в торговых системах ACT и NEXT".



Максимальная продолжительность аукциона установлена указанным регламентом и составляет семь минут. Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок. Торги проходят в штатном режиме", - говорится в официальном сообщении биржи.



Ранее сообщалось, что KASE не смогла определить стоимость доллара на утренней сессии 16 марта. Эксперт предположил, что торги могли заморозить из-за паники.



Между тем большинство обменников перестали продавать доллар.