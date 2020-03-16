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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цена нефти упала ниже 30 долларов за баррель

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Цена нефти упала ниже 30 долларов за баррель
Фото ©REUTERS
Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Отмечается, что такое падение цены на нефть зафиксировано впервые с февраля 2016 года.

По состоянию на 19:32 по времени Нур-Султана цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05 процента - до 29,77 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4 процента, до 28,7 доллара за баррель.

Отмечается, что распродажи на рынке нефти в понедельник происходят наряду с падением на мировых фондовых рынках. Так, биржи Азии закрылись снижением в пределах 10 процентов, а падение на европейских биржах составляет 7-11,6 процента.

Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые по всему миру меры не смогут предотвратить рецессию мировой экономики из-за коронавируса.

В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и ЦБ Японии. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, сегодня ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях распространения коронавируса.

Ранее Национальный банк Казахстана заявил, что рассматривает значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках как новую экономическую реальность. Нацбанк пересмотрел свое видение дальнейшей динамики цен на нефть марки Brent с 60 до 35 долларов за баррель. Новый уровень цен рассматривается в качестве базового сценария до конца прогнозного периода.


Источник: Tengrinews.kz
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