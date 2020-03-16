Какие рейсы приостановлены в Казахстане

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев рассказал, какие международные рейсы приостановлены из-за коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В сфере гражданской авиации
На сегодня в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Республику Казахстан согласно решениям Межведомственной комиссии было приостановлено 49 регулярных международных рейсов в неделю и сокращено выполнение 84 международных рейсов в неделю, в том числе:
Приостановлены:
все регулярные рейсы между Казахстаном и Китаем (было 34 рейса в неделю).
все регулярные рейсы между Казахстаном и Ираном по маршруту Тегеран - Алматы (Mahan Air, один рейс в неделю);
регулярный рейс Нур-Султан - Баку (три рейса в неделю);
семь регулярных рейсов по маршрутам Франкфурт - Алматы (Lufthansa, было четыре рейса в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (Lufthansa, три раза в неделю) до 24 апреля;
все регулярные рейсы между Казахстаном и Францией по маршруту Нур-Султан - Париж ("Эйр Астана", два рейса в неделю).
Сокращены:
шесть рейсов между Казахстаном и Южной Кореей ("Эйр Астана": Алматы - Сеул, с пяти до одного рейса, Нур-Султан - Сеул, с двух до одного; Asiana Airlines: Алматы - Сеул, с двух до одного);
девять рейсов в неделю между Казахстаном и Азербайджаном ("Эйр Астана": Алматы - Баку, с трех до одного рейса в неделю. SCAT: Актау - Баку, с семи до одного; Azerbaijan Airlines: Баку - Алматы, с двух до одного);
между Казахстаном и Японией сокращено с двух до одного рейса в неделю по маршруту Нур-Султан - Токио (SCAT).
С 16 марта сокращено 68 регулярных рейсов казахстанских ("Эйр Астана", SCAT) и иностранных (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Fly Dubai, Etihad Airways, Air Arabia, Wizz Air, LOT Polish Airlines, "Белавиа") авиаперевозчиков в Германию, Великобританию, Нидерланды, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ, Грузию, Индию, Венгрию, Чехию, Польшу и приостановлено два регулярных рейса в неделю (SCAT: Нур-Султан - Анталья, Алматы - Анталья).
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