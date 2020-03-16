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Появились подробности запрета на въезд в Шенгенскую зону

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:08
Появились подробности запрета на въезд в Шенгенскую зону
Фото: Olivier Matthys / AP
Временный запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 продлится 30 дней. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Она предложила главам государств и правительств стран ЕС ввести общий запрет на все несущественные визиты. «Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус», — отметила она. Фон дер Ляйен добавила, что по истечении 30 дней запрет в случае необходимости может быть продлен.

Исключения будут сделаны для граждан и жителей ЕС и членов их семей. Запрет также не коснется работников сферы здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов.

Предложение затрагивает в общей сложности 30 стран, при этом Ирландию и Великобританию также приглашают присоединиться, отмечает Reuters.

Ранее сообщалось, что ограничения будут действовать для граждан третьих стран.

В последние дни многие страны Европы вводят собственные запреты из-за коронавируса, в том числе закрывают границы и запрещают авиасообщение. В рамках карантинов закрываются учебные заведения, отменяются массовые мероприятия. Запрет на въезд — самый радикальный на данный момент ответ на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Число смертей превысило 6,7 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.

Среди европейских стран лидером по числу заболевших остается Италия — почти 25 тысяч человек, из которых 1,8 тысячи умерли. На втором месте Испания — 9,4 тысячи заразившихся и 335 скончавшихся. Далее по числу заболевших идут Германия, Франция, Швейцария и Нидерланды.


Источник: lenta.ru
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