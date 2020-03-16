Мечети Казахстана приостановили коллективную молитву

Для безопасности и здоровья казахстанцев в мечетях страны отменяют жума-намазы (пятничные молитвы)



НУР-СУЛТАН, 16 мар - Sputnik. Духовное управление мусульман обратилось к казахстанцам и сообщило о новых мерах для предотвращения случаев коронавируса в стране.



"В связи с объявленным чрезвычайным положением и риском распространения коронавируса пятничные молитвы временно не будут проводиться в мечетях", - говорится в заявлении ДУМК.



Мусульмане вместо пятничной молитвы будут совершать "бесін намаз" у себя дома.



При этом в Духовном управлении мусульман пояснили, что мечети не закрываются, пять раз для призыва к молитве будет звучать азан. Но мусульмане не будут совершать пятикратные молитвы в стенах мечетей.



Также в столовых, находящихся при мечетях, теперь не будут проводить поминальные обеды.



Напомним, ранее ДУМК призвало мусульман приходить в мечети в масках, совершать омовение дома, после завершения намаза не пожимать друг другу руки, а также не приводить на пятничный намаз детей.



В Казахстане из-за коронавируса с 16 марта введен режим чрезвычайного положения.



Власти ввели ограничения на въезд в страну, также запрещены массовые мероприятия, усилены карантинные меры.