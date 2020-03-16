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Мечети Казахстана приостановили коллективную молитву

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:49
Мечети Казахстана приостановили коллективную молитву
© Sputnik
Для безопасности и здоровья казахстанцев в мечетях страны отменяют жума-намазы (пятничные молитвы)

НУР-СУЛТАН, 16 мар - Sputnik. Духовное управление мусульман обратилось к казахстанцам и сообщило о новых мерах для предотвращения случаев коронавируса в стране.

"В связи с объявленным чрезвычайным положением и риском распространения коронавируса пятничные молитвы временно не будут проводиться в мечетях", - говорится в заявлении ДУМК.

Мусульмане вместо пятничной молитвы будут совершать "бесін намаз" у себя дома.

При этом в Духовном управлении мусульман пояснили, что мечети не закрываются, пять раз для призыва к молитве будет звучать азан. Но мусульмане не будут совершать пятикратные молитвы в стенах мечетей.

Также в столовых, находящихся при мечетях, теперь не будут проводить поминальные обеды.

Напомним, ранее ДУМК призвало мусульман приходить в мечети в масках, совершать омовение дома, после завершения намаза не пожимать друг другу руки, а также не приводить на пятничный намаз детей.

В Казахстане из-за коронавируса с 16 марта введен режим чрезвычайного положения.

Власти ввели ограничения на въезд в страну, также запрещены массовые мероприятия, усилены карантинные меры.


Источник: sputniknews.kz
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