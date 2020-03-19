Цена на нефть упала ниже 25 долларов

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
За сутки цена за баррель упала на 15,1 процента.
Падение цен на нефть отразилось на курсе рубля. 18 марта курс рубля к доллару в моменте поднимался до максимально допустимой на этот день отметки – 80,87 руб., евро ‒ до 88,72 руб.
До этого цены на эталонную нефть Brent в среду, 18 марта, упали ниже 28 долларов за баррель впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.
Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как в начале марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.
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