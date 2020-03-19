Больше 5 кг продуктов на развес не будут продавать в одни руки в Нур-Султане

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Ерлан Бекмырзаев в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заявил, что с сегодняшнего дня жителям Нур-Султана не будут отпускать в одни руки больше пяти килограмм круп и пяти литров масла, передает Kazpravda.kz.
"В столице введен карантин, и все крупные объекты бизнеса - ТРЦ, рынки, торговые дома и торговые центры закрыты. Кроме расположенных в них объектов, реализующих продажу продовольствия и товаров первой необходимости, а также аптеки и банки. Они работают в обычном режиме. При этом вышеуказанные объекты должны: обеспечить бесперебойную работу в штатном режиме, усилить санитарные и дезинфекционные меры, обеспечить соблюдение расстояния не менее одного метра между покупателями в очередях, не допускать необоснованный рост цен на социально-значимые продовольственные товары и товары первой необходимости; обеспечить реализацию всех продовольственных товаров, в том числе сыпучих – это рис, мука, сахар, в том числе сухофрукты – курага, изюм должны продаваться в упакованном виде, кроме овощей и фруктов", – сообщил спикер.
По его словам, также ограничивается продажа до 5 литров масла и до 5 килограмм сыпучих товаров в одни руки на каждый вид товара в чеке. Он также уточнил, что на сегодня в городе имеется 48 тысяч тонн запаса продовольственных товаров, что составляет примерно месячную норму потребления.
"Также мы договорились с регионами и крестьянскими хозяйствами по прямым поставкам продуктов питания в город. По овощной группе имеются договоренности через СПК по механизму оборотной схемы с поставщиками. Для этого дополнительно выделен 1 миллиард тенге, и до 1 октября цена будет фиксироваться на овощную группу. Это порядка 14 тысяч тонн овощей. В прошлом году мы закупили 8 тысяч тонн муки. Этого объема достаточно на один год. Соответственно цена на хлеб не будет подниматься выше 95 тенге", – добавил он.
Бекмырзаев также сообщил, что в ближайшие дни будет принято решение об установлении предельных цен на социально значимые товары.
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