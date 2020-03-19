500 миллиардов долларов хотят раздать гражданам США

Министерство финансов США предложило раздать 500 миллиардов долларов (223 триллиона тенге) наличными гражданам страны, чтобы сгладить последствия возникшего из-за пандемии коронавируса кризиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
"Предлагается выделить средства на два раунда прямых выплат совершеннолетним гражданам США, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг. Выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 250 миллиардов долларов начиная с 18 мая", - говорится в меморандуме министерства.
Предполагается, что людям раздадут чеки на сумму от одной до двух тысяч долларов (от 446 до 892 тысяч тенге). В документе уточняется, что выплаты будут распределяться в зависимости от уровня доходов и количества членов семьи.
Также министерство финансов США предлагает выделить 300 миллиардов долларов (113,8 триллиона тенге) на поддержку предпринимателей и на кредиты для малого бизнеса. Кроме того, в меморандуме сказано о необходимости стимуляции пострадавшей от пандемии авиационной индустрии в размере 50 миллиардов долларов (22,3 триллиона тенге).
Теперь необходимо, чтобы Конгресс США, который по Конституции имеет исключительное право принимать бюджет страны, одобрил меморандум министерства.
В конце февраля стало известно, что правительство Гонконга выделило на каждого совершеннолетнего жителя города по 1280 долларов (около 570 тысяч тенге). Финансовый секретарь города назвал эту меру "попыткой перезапустить экономику и облегчить бремя людей".
Также сообщалось о том, что в Великобритании из бюджета государства выделили больше 420 миллиардов долларов (больше 183 триллионов тенге) на поддержку предпринимательства.
В Казахстане из-за режима ЧП индивидуальным предпринимателям отсрочили выплаты по кредитам на 90 дней.
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