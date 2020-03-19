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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

500 миллиардов долларов хотят раздать гражданам США

Просмотров:430 Опубликовано: Сегодня, 14:46
500 миллиардов долларов хотят раздать гражданам США
Фото из открытых источников
Министерство финансов США предложило раздать 500 миллиардов долларов (223 триллиона тенге) наличными гражданам страны, чтобы сгладить последствия возникшего из-за пандемии коронавируса кризиса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

"Предлагается выделить средства на два раунда прямых выплат совершеннолетним гражданам США, которые проведет Налоговая служба и Бюро фискальных услуг. Выплатить 250 миллиардов долларов начиная с 6 апреля и 250 миллиардов долларов начиная с 18 мая", - говорится в меморандуме министерства.

Предполагается, что людям раздадут чеки на сумму от одной до двух тысяч долларов (от 446 до 892 тысяч тенге). В документе уточняется, что выплаты будут распределяться в зависимости от уровня доходов и количества членов семьи.

Также министерство финансов США предлагает выделить 300 миллиардов долларов (113,8 триллиона тенге) на поддержку предпринимателей и на кредиты для малого бизнеса. Кроме того, в меморандуме сказано о необходимости стимуляции пострадавшей от пандемии авиационной индустрии в размере 50 миллиардов долларов (22,3 триллиона тенге).

Теперь необходимо, чтобы Конгресс США, который по Конституции имеет исключительное право принимать бюджет страны, одобрил меморандум министерства.

В конце февраля стало известно, что правительство Гонконга выделило на каждого совершеннолетнего жителя города по 1280 долларов (около 570 тысяч тенге). Финансовый секретарь города назвал эту меру "попыткой перезапустить экономику и облегчить бремя людей".

Также сообщалось о том, что в Великобритании из бюджета государства выделили больше 420 миллиардов долларов (больше 183 триллионов тенге) на поддержку предпринимательства.

В Казахстане из-за режима ЧП индивидуальным предпринимателям отсрочили выплаты по кредитам на 90 дней.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 15:35
Ну блин. Это они неправильные или мы? Там снижают ставки до 0,00 - 0,25%, у нас поднимают до 12%. Там деньги хотят раздать, а наши - наврядли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:28
Что на это скажут американофобы и западофобы?
А нам - сказали сидите по домам и занимайесь домашними делами.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Orion
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:13
Мммда а нам хрен с маслом или как еще можно выразится добегут еще дадут,да так что аж пар из пятой точки будет идти stena .
 
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  • Pankration and MMA
  • from Aktau
  • kz1990
  • tolk
  • Orion
 evgmb (Посетители) Сегодня, 14:55
Смешно читать особенно в самом конце статьи)))
 
 

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