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Аким ушел в отставку из-за коррупции подчиненного в ЗКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Аким ушел в отставку из-за коррупции подчиненного в ЗКО
Фото из открытых источников
Аким Западно-Казахстанской области принял отставку главы Чингирлауского района Ержана Турмагамбетова. Чиновник ушел с работы из-за того, что его подчиненного осудили за получение взятки, передает Today.kz.

Ранее Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Чингирлауского района ЗКО" Сапарова по подозрению в получении взятки в 1 960 000 тенге от индивидуального предпринимателя, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий ГУ и средних образовательных школ.
21 января Сапарова признали виновным в содеянном и осудили к 3,5 годам лишения свободы.

"10 декабря 2019 года вступили в силу изменения в Закон РК "О государственной службе" в части ответственности политических госслужащих за совершение коррупционного правонарушения подчиненными. После вступления в силу приговора суда непосредственный руководитель осужденного в течение 10 дней должен подать в отставку. Турмагамбетов подал заявление. 16 марта распоряжением акима области отставка принята и Турмагамбетов освобожден от занимаемой должности", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, рапорты об отставке, не дожидаясь решения суда, подали руководитель Местной полицейской службы ДП ЗКО Кенжебек Куспаев и его заместитель Манарбек Нажиев. Поводом послужило задержание командира взвода дорожно-патрульной полиции по подозрению в систематическом получении взяток за не привлечение к адмответственности за нарушения ПДД. Также уголовные дела начаты и в отношении нескольких полицейских, которые работали в их подчинении.


Источник: today.kz
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