Покойников стали хоронить на камеру из-за пандемии коронавируса

Траурные церемонии и похороны в США в связи с глобальной пандемией коронавируса теперь проводят в новом формате, передает zakon.kz.



По информации Fox News, представители центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали проводить похороны в присутствии только самых близких членов семьи усопшего в качестве мер предосторожности. Они посоветовали похоронным бюро записывать церемонию на видео, чтобы друзья и родственники покойного смогли увидеть процесс захоронения.



Известно, что опытом США воспользовались в Великобритании, где тоже проводят похороны дистанционно. А в Италии, вышедшей на второе место после Китая по уровню заболеваемости коронавирусом, проводить похороны запрещено.