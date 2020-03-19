В мире объявили глобальный кризис

Аналитики крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что коронавирус запустил глобальную рецессию в мировой экономике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Standart.



Оба инвестиционных банка отказались от своих прошлых прогнозов о том, что замедления мировой экономики удастся избежать. Теперь экономическая команда Goldman Sachs прогнозирует ослабление роста экономики до 1,25 процента. В то время как в Morgan Stanley заявляют, что в этом году темпы роста мирового ВВП упадут до 0,9 процента.



"К сожалению, рецессия – это базовый сценарий для мировой экономики в этом году", - отметил экономист инвестиционного банка Четан Ахья.



Рейтинговое агентство S&P Global также обнародовало свой прогноз в новом отчете, согласно которому рост мировой экономики снизится до уровня 1-1,5 процента.



"Внезапный экономический сбой, вызванный мерами по сдерживанию COVID-19, приведет в этом году к глобальной рецессии", - говорится в отчете S&P.



При этом все эксперты отметили, что экономический спад не достигнет показателей 2008 года, когда глобальный рост ВВП упал на 0,8 процента. Однако, по их прогнозам, он окажется более серьезным, чем финансовый кризис начала 1990-х годов.



Напомним, заявление главы Всемирной организации здравоохранения о пандемии коронавируса в мире привело к остановке заводов по всему миру. Большинство крупных предприятий перевели свои сотрудников на удаленный формат работы. Вспышка COVID-19 привела к обвалу мирового фондового рынка. Цены на нефть рухнули на прошлой неделе сразу на треть, до 31,43 доллара за баррель на фоне провала переговоров ОПЕК+ с Россией и начала ценовой войны, а к 18 марта обвалились уже ниже 26 долларов за "бочку".



Аналитик японского банка Mizuho Пол Санкей считает, что мировой рынок нефти ждут дальнейшие потрясения, а именно уход цен ниже нуля.