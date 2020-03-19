Мужчина сбежал из-под карантина в Атырау

К административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлечен мужчина, сбежавший с карантина, передает Today.kz.



"Гражданин С., прибывший из Литвы, нарушив требования карантинного режима, установленного государственным органом в связи с объявлением чрезвычайного положения, 18 марта ночью, примерно в 3:00, выпрыгнув из окна второго этажа, сбежал из Атырауского областного противотуберкулезного диспансера", - сообщили суть дела в суде.



По факту начато административное дело по пункту 6 статьи 476 КоАП РК.



Материал рассмотрен в специализированном административном суде Атырау. Правонарушитель принял участие в заседании с помощью мобильного приложения TrueConf непосредственно из палаты диспансера и признал свою вину.



"Постановлением суда правонарушителю С. назначено административное взыскание в виде предупреждения. В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей в стационарных условиях", - уточнили в суде.