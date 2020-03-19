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Слухи об отставке Токаева опроверг Абаев

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 20:59
Слухи об отставке Токаева опроверг Абаев
Фото из открытых источников
Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев опроверг слухи о том, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев покинет свой пост, передает BaigeNews.kz.

"19 марта 2019 года стал действительно историческим днем. Этот день изменил страну. Стал точкой отсчета, новой вехой в нашей истории. Конечно, это решение для всех было неожиданно. Я думаю, всю мудрость и глубину этого хода Елбасы мы до конца осознаем гораздо позже. Возможно, самую точную оценку ему дадут наши дети, а может и внуки", - сказал Абаев в интервью программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар".

Министр добавил, что годовщина этого события спровоцировала разные домыслы и слухи, теории о том, что якобы Президент скоро покинет свой пост или кто-то займет его место, или кто-то вернется на кресло Главы государства.

"Честно говоря, неудобно комментировать весь этот кухонный разговор. Но, к сожалению, тема оказалась настолько благодатной, что о ней говорят многие. От уважаемых экспертов и журналистов до находящихся на лечении наркоманов. Я лишь хочу сказать, что нам лучше сосредоточиться на делах насущных, реальных. Знаете, нас пытаются отвлекать от реальных проблем. И всем этим фейкам компетентные органы, конечно же, дадут свою правовую оценку. А сейчас мы должны сосредоточиться на реальных делах. У нас есть законно избранный Президент, который пользуется доверием народа", - резюмировал Абаев.


Источник: baigenews.kz
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