Нефть подорожала более чем на 11%

К 22:30 по времени Нур-Султана стоимость барреля Brent составляла $26,78, барреля WTI — $24,61.
Стоимость нефти марки Brent вечером 19 марта резко выросла, достигнув на пике отметки $27,57, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов (было $24,88), сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Цены на нефть марки WTI выросли еще сильнее. На пике стоимость барреля такой нефти поднималась до $25,66, что примерна на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Резкий рост нефтяных котировок происходит после обвального их падения в предыдущие дни. Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72).
Достигнув пика, цены несколько снизились. К 22:30 по времени Нур-Султана стоимость барреля Brent составляла $26,78, барреля WTI — $24,61.
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