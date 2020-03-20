Курс доллара к тенге снизился по результатам торгов на KASE

Средневзвешенный курс доллара США 20 марта снизился на 3,7 тенге и составил 444.80 тенге за "американца" по итогам торгов на казахстанской фондовой бирже, передает передает корреспондент Tengrinews.kz.
Американская валюта в обменных пунктах Нур-Султана и Алматы торгуется по 449-455 тенге. С утра 20 марта доллар продавали по 460 тенге в обменниках.
По данным Kurs.kz, в обменных пунктах столицы евро продают за 495-505 тенге. Российский рубль - 5,8 - 6 тенге.
С утра 20 февраля цена на нефть Brent выросла более чем на три процента до 29,5 доллара за баррель. Цена на WTI подросла еще сильнее, на 5,25 процента до 27,3 доллара за баррель.
Отметим, что обвал цен на нефть произошел в начале марте в связи с развалом картельной сделки ОПЕК+ и последствиями пандемии нового вспышки коронавируса.
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