Алматы. 20 марта. КазТАГ – Почти треть опрошенных казахстанцев считают коронавирус не страшнее гриппа, следует из экспресс-опроса Бюро Demoscope.



«27% опрошенных уверены, что опасность преувеличена, и коронавирус не страшнее гриппа», - говорится в результатах соцопроса, опубликованных в пятницу.



Напротив, почти половина (48%) респондентов считают COVID-19 серьезной угрозой здоровью и жизни людей, а также экономике страны. 19% думают, что паника спровоцирована некоторыми странами и транснациональными компаниями, которым это выгодно, 1% граждан не задумываются о вирусе и заняты более серьезными для них проблемами.



Две трети опрошенных показали, что пандемия никак не повлияла или повлияла незначительно: они лишь закупили впрок продукты и товары первой необходимости.



«Одним из ключевых показателей общественного мнения является оценка готовности властей к распространению COVID-19 в Казахстане. В данном вопросе мнения граждан разделились примерно на три равные доли. Результаты опроса показали, что 35% считают уровень готовности средним. Государство не располагает всеми необходимыми административными и медицинскими возможностями для своевременной диагностики и лечения заболевания. Еще треть респондентов оценивают уровень готовности властей как «высокий». Они верят, что система здравоохранения готова справиться с эпидемией. 26% не склонны рассчитывать на государство, по их мнению, власти не готовы к пандемии. Каждому нужно индивидуально предпринимать меры профилактики», - говорится в результате соцопроса.



Также больше трети респондентов (36%) выступают за введение временного режима соцобеспечения населения, особенного пожилого: приостановление оплаты по кредитам, частичной оплаты коммунальных расходов, регулирование цен на индивидуальную защиту и лекарственные средства.



Опрос проводился с 14 по 18 марта 2020 года, было опрошено 1,1 тыс. человек в 14 областях и городах республиканского значения.



Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.



30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.



По последним данным, в Казахстане официально подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом (22 в Алматы, 25 в Нур-Султане, два в Караганде). Также коронавирус зарегистрирован у казахстанки в Венгрии.



15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.



17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта.



18 марта министерство здравоохранения заявило, что надеется вылечить заболевших коронавирусом в Казахстане за 3,5 недели.