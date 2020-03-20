«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 20 Марта
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.5 KZT
  • €1 = 485.28 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почти треть опрошенных казахстанцев считают коронавирус не страшнее гриппа

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Почти треть опрошенных казахстанцев считают коронавирус не страшнее гриппа
Фото: kaztag.kz
Алматы. 20 марта. КазТАГ – Почти треть опрошенных казахстанцев считают коронавирус не страшнее гриппа, следует из экспресс-опроса Бюро Demoscope.

«27% опрошенных уверены, что опасность преувеличена, и коронавирус не страшнее гриппа», - говорится в результатах соцопроса, опубликованных в пятницу.

Напротив, почти половина (48%) респондентов считают COVID-19 серьезной угрозой здоровью и жизни людей, а также экономике страны. 19% думают, что паника спровоцирована некоторыми странами и транснациональными компаниями, которым это выгодно, 1% граждан не задумываются о вирусе и заняты более серьезными для них проблемами.

Две трети опрошенных показали, что пандемия никак не повлияла или повлияла незначительно: они лишь закупили впрок продукты и товары первой необходимости.

«Одним из ключевых показателей общественного мнения является оценка готовности властей к распространению COVID-19 в Казахстане. В данном вопросе мнения граждан разделились примерно на три равные доли. Результаты опроса показали, что 35% считают уровень готовности средним. Государство не располагает всеми необходимыми административными и медицинскими возможностями для своевременной диагностики и лечения заболевания. Еще треть респондентов оценивают уровень готовности властей как «высокий». Они верят, что система здравоохранения готова справиться с эпидемией. 26% не склонны рассчитывать на государство, по их мнению, власти не готовы к пандемии. Каждому нужно индивидуально предпринимать меры профилактики», - говорится в результате соцопроса.

Также больше трети респондентов (36%) выступают за введение временного режима соцобеспечения населения, особенного пожилого: приостановление оплаты по кредитам, частичной оплаты коммунальных расходов, регулирование цен на индивидуальную защиту и лекарственные средства.

Опрос проводился с 14 по 18 марта 2020 года, было опрошено 1,1 тыс. человек в 14 областях и городах республиканского значения.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено 49 случаев заболевания коронавирусом (22 в Алматы, 25 в Нур-Султане, два в Караганде). Также коронавирус зарегистрирован у казахстанки в Венгрии.

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение (ЧП), которое вступило в силу 16 марта. 16 марта глава государства подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», который, по его мнению, повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти в условиях борьбы с коронавирусом.

17 марта госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК приняла решение ввести режим карантина в Нур-Султане и Алматы, который начал действовать с 00.00 19 марта. В связи с этим ограничен въезд-выезд граждан и транспорта.

18 марта министерство здравоохранения заявило, что надеется вылечить заболевших коронавирусом в Казахстане за 3,5 недели.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика