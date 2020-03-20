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Сайт с информацией о больных коронавирусом создали в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:21
Сайт с информацией о больных коронавирусом создали в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане создали сайт, на котором можно посмотреть всю информацию о зараженных коронавирусом на территории республики. Об этом рассказал министр информации Даурен Абаев, передает NUR.KZ.

Информация о создании нового информационного ресурса была опубликована на официальной странице главы ведомства в социальной сети Facebook.

В своем сообщении глава МИОР отметил важность отражения достоверных данных. По его словам, вопрос оперативного информирования населения в сложившейся ситуации очень важен.
Сайт с информацией о коронавирусе создали в Казахстане

Для того, чтобы казахстанцы могли получить достоверную информацию, был создан портал Сoronavirus2020.kz

По словам Абаева, на данном ресурсе можно будет узнать все данные о зараженных и ситуации с ЧП. Также можно подробно прочитать о правилах, которые нужно соблюдать во время карантина.

Помимо этого, на сайте опубликовали информацию, которая поможет обезопасить граждан от заражения.

Среди полезных опций сайта есть рубрика "Вопрос-ответ", где казахстанцы могут обсудить со специалистам волнующие их темы.


Источник: nur.kz
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