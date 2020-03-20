Для обменников в Казахстане установили предел

Национальный банк Казахстана установил пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Национальный банк принял срочные меры по недопущению установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной маржи между курсами покупки и продажи валют. На время действия в стране режима чрезвычайного положения (указ Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан") принято постановление правления Национального банка Казахстана от 19 марта 2020 года №33 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты"", - говорится в сообщении.
Постановление предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты): доллар США - 6 тенге; евро - 7 тенге.
"Данные меры направлены на ограничение дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок и в целях содействия обеспечению финансовой стабильности", - уточнили в Нацбанке.
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