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iPhone запретили продавать более двух в одни руки

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 15:14
iPhone запретили продавать более двух в одни руки
Фото из открытых источников
На фоне пандемии коронавируса и проблем с поставками Apple ввела ограничение на онлайн-продажи iPhone. Во многих странах, в том числе в Китае и США, их запретили продавать более двух в одни руки, передает Today.kz со ссылкой на Reuters.

Проверки показали, что выпадающее меню не позволяет сделать заказ трех и более смартфонов, а, например, в Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре над списком iPhone поместили надпись, что количество устройств в одном заказе ограничено.

В Apple отказались комментировать введенные ограничения. В последний раз такое происходило в 2007 году. Тогда компания представила свой первый iPhone и хотела избежать перепродаж.

Аналитики предполагают, что нынешняя ситуация имеет схожие причины. Корпорация закрыла магазины по всему миру с 13 марта из-за эпидемии и, вероятно, пытается избежать возникновения серого рынка и массовых перепродаж. Ранее Apple уже испытывала проблемы с перекупщиками в регионах, где новые смартфоны было сложнее заказать.

Магазины Apple в Китае были закрыты еще в феврале и открылись, только когда эпидемия пошла на спад. Также вспышка вируса вызвала сложности в работе предприятий-поставщиков в КНР. Из-за этого компания уже признала, что не сможет выполнить план по доходности в текущем квартале.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:57
как жаль то! lol
 
 

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