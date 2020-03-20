iPhone запретили продавать более двух в одни руки

На фоне пандемии коронавируса и проблем с поставками Apple ввела ограничение на онлайн-продажи iPhone. Во многих странах, в том числе в Китае и США, их запретили продавать более двух в одни руки, передает Today.kz со ссылкой на Reuters.
Проверки показали, что выпадающее меню не позволяет сделать заказ трех и более смартфонов, а, например, в Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре над списком iPhone поместили надпись, что количество устройств в одном заказе ограничено.
В Apple отказались комментировать введенные ограничения. В последний раз такое происходило в 2007 году. Тогда компания представила свой первый iPhone и хотела избежать перепродаж.
Аналитики предполагают, что нынешняя ситуация имеет схожие причины. Корпорация закрыла магазины по всему миру с 13 марта из-за эпидемии и, вероятно, пытается избежать возникновения серого рынка и массовых перепродаж. Ранее Apple уже испытывала проблемы с перекупщиками в регионах, где новые смартфоны было сложнее заказать.
Магазины Apple в Китае были закрыты еще в феврале и открылись, только когда эпидемия пошла на спад. Также вспышка вируса вызвала сложности в работе предприятий-поставщиков в КНР. Из-за этого компания уже признала, что не сможет выполнить план по доходности в текущем квартале.
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