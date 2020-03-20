КФГД снижает максимальные ставки по валютным вкладам и депозитам в тенге с пополнением

Ставки по всем видам депозитов в иностранной валюте установлены на одинаковом уровне – 1%.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов снизит ставки по валютным вкладам и тенговым депозитам с пополнением с 26 марта 2020 года, сообщает пресс-служба фонда.



Максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным депозитам в иностранной валюте на год и более снизятся до 1% (раньше они могли достигать 2% годовых). Таким образом, в настоящее время ставки по всем видам депозитов в иностранной валюте установлены на одинаковом уровне.



Эта мера объясняется снижением 15 марта 2020 года ключевой ставки Федеральной резервной системой США и последовавшим за ней снижением доходности в иностранной валюте на мировых рынках.



КФГД также снизил максимальные рекомендуемые ставки по следующим видам депозитов в тенге с правом пополнения:



- по срочным депозитам на год и два года – до 10,7% и 10,8% соответственно;

- по сберегательным депозитам на 3, 6 месяцев, год и два года – до 13,0%, 13,4%, 13,0% и 12,6% соответственно;

- по не срочным депозитам – до 12,5%.



"Стоимость права пополнения согласно методике определения максимальных ставок КФГД зависит от доходности государственных ценных бумаг. Повышение базовой ставки Нацбанка повлияло на рост доходности государственных ценных бумаг. При этом доходность ГЦБ сказалась на большей оценке стоимости права пополнения, которая в свою очередь уменьшает размер максимальных ставок по депозитам с пополнением. Максимальная рекомендуемая ставка по несрочным депозитам также пересмотрена из-за возможности их пополнения и снятия в любой момент", – отметили в КФГД.



Банки вправе изменить ставки по депозитам в иностранной валюте и тенговым депозитам с правом пополнения с 26 марта 2020 года. Обновлённые ставки влияют только на новые вклады, они не распространяются на ранее открытые депозиты.