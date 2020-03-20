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Токаев попросил Путина помочь застрявшим в России казахстанцам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Токаев попросил Путина помочь застрявшим в России казахстанцам
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главы государств обсудили вопросы, касающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах.

С удовлетворением отметив активные контакты правительств Казахстана и России, президенты выразили общее мнение относительно усиления координации действий исполнительных органов двух государств. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за предоставление 4 тысяч наборов тест-систем. Президент России заявил, что по мере увеличения производства российская сторона предоставит дополнительное количество наборов тест-систем в качестве гуманитарной помощи.

Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к российскому руководителю оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы.

Владимир Путин также отметил важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.

Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу с успешной реализацией конституционной реформы и выразил надежду на положительный итог общенационального голосования.

Ранее сообщалось, что казахстанцы застряли в аэропорту Внуково.

Позже в группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" появилось сообщение одной из казахстанок, оказавшейся в затруднительной ситуации в московском аэропорту. По ее словам, ситуация тяжелая, казахстанцы пробыли в аэропорту два дня.


Источник: Tengrinews.kz
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