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Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Просмотров:12342 Опубликовано: Вчера, 19:41
Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Россия не станет подчиняться шантажу, который начала Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть. Какими бы ни были потери и убытки для России, президент страны Владимир Путин не станет договариваться первым, стало известно Bloomberg.

Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.

В Кремле уверены, что способны выиграть нефтяную войну, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого. Москва не ожидала, что Эр-Рияд ответит таким образом и была неприятно удивлена обрушением нефтяного рынка, но по-прежнему считают, что продержатся дольше, чем Саудовская Аравия и партнеры.

Как сказано в материале, королевство очень долго терпело нарушения Россией взятых на себя обязательств по добыче, но отказ Москвы поддержать дополнительные сокращения вызвал гнев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие нефтяной войны с Саудовской Аравией, объяснив снижение цен негативными обстоятельствами и назвав его временным. Также он назвал проявлением «русофобии» разговоры о возможном введении санкций со стороны США из-за обвала нефти.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке. Источники в Белом доме утверждают, что с Саудовской Аравией попробуют договориться дипломатическим путем, напомнив об ответственности за ситуацию на рынке. А вот в отношении России попробуют действовать с позиции силы, то есть через санкции. На фоне действий США стоимость нефти отскочила от недельных минимумов и 20 марта колеблется в районе 30 долларов за баррель.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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  • Ну Ну
  • Сергей Владимиров
  • arsenal
 kazakhstan362 (Посетители) Вчера, 21:56
Диктатор сосед не перестанет гнобить собственный народ пока не....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kazakhstan362
  • Сергей Владимиров
  • arsenal
 shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 21:26
Путин, как и "батька", свои амбиции выше благосостояния народа ставит.
Молодец... вот скоро "обнулится", и можно снова "воевать"
 
-1
  • kazakhstan362
 Не поддерживаю Поддерживаю
fitter (Посетители) Вчера, 21:26
mer,
изучите ситуацию более глубже и тогда все поймете
 
-2
  • Леська
  • fitter
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • shurik_kz11
  • Ну Ну
  • kazakhstan362
  • arsenal
 mer (Посетители) Вчера, 20:17
Российские власти не договаривают,почему саудиты так скинули в цене,а сделали это, из за превышения Россией обьёмов добычи,что были раньше достигуты. Виноваты в этом наши соседи,а страдать будем все.
 
 

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