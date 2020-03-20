«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 21 Марта
+7...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.8 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Бергамо из-за большого числа умерших вывозить гробы начали военные

Просмотров:49 Опубликовано: Вчера, 23:50
В Бергамо из-за большого числа умерших вывозить гробы начали военные
Фото: REUTERS/Sergio Agazzi
Итальянская армия привлечена для вывоза тел умерших от коронавируса в Бергамо, пишет 19 марта Corriere della Sera.


COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
АСИ собрало лучшие мировые практики противодействия эпидемии
Издание указывает, что ситуация ухудшается с каждым днем. Мест в больницах не хватает. Кладбища также переполнены, а печи для кремации работают круглосуточно.

Вывозить тела помогает армия. Накануне из города в соседние Модену и Болонью выехали 10 военных грузовиков с гробами.

По информации издания, всего было вывезено 65 тел. Однако за сутки в крематории поставили более сотни.

«Сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60. И это только в одном городе и его больницах», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что во всей провинции Ломбардия ситуация весьма удручающая. За один день количество жертв увеличилось на 93, достигнув в целом 553 человек. Общее число новых случаев заражения превысило 4300.

Ранее сообщалось, что число погибших от коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 427 человек. Таким образом, количество летальных случаев составляет 3405 — это больше, чем в Китае.

Изначально вспышка COVID-19 произошла именно на территории КНР — в городе Ухань. Сейчас вирус распространился уже в 166 странах мира. Хуже всего обстановка в Европе и Иране.

По последним данным, в мире заразились более 210 тыс. человек, скончались порядка 9,7 тыс.


Источник: Известия
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика