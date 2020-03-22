Убивает ли водка коронавирус, рассказала врач

Врач-дерматолог Марина Горностаева рассказала, каким антисептиком следует пользоваться и почему для этого не годится водка, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва", передает Tengrinews.kz.



"Чтобы убить бактерии, нужен спиртовой антисептик, его не заменит водка. Концентрация спирта 40 процентов - этого мало, она должна быть не меньше 70 процентов", - сказала она.



Теоретически можно купить спирт, развести его до концентрации 70 процентов и добавить смягчающие вещества, пояснила врач. Однако такой вариант она назвала бредом.



Кроме того, врач предостерегла от нанесения увлажняющего крема сразу после использования антисептического геля. По ее словам, крем необходимо использовать дома.



"Лучше руки обрабатывать, и пусть они будут сухими, но сохранять здоровье", - заключила Горностаева.