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Больным коронавирусом отпустят все грехи

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Больным коронавирусом отпустят все грехи
Фото из открытых источников
Папский Верховный Трибунал выпустил специальный декрет, выдающий индульгенцию всем больным коронавирусом и тем, кто вносит вклад в борьбу с ним, сообщает zakon.kz со ссылкой на КП.

Прощение грехов теперь возможно не только во время исповеди у священника, но и во время молитвы.

Под дейтсвие декрета попадают верующие, заболевшие вирусом Covid-19, члены их семей, медицинский персонал и те, кто помогает в борьбе с болезнью, в том числе и молитвой, - объяснил глава трибунала кардинал Мауро Пьяченца.

Пандемия коронавируса в Ватикана признана особым случаем, при котором исповедь может быть проведена без участия представителя церкви.

Где бы не находился сейчас верующий, он должен иметь возможность получить отпущение грехов, - уверены в Ватикане.

Уже известно, что из-за коронавируса все пасхальные мероприятии в этом году у католиков пройдут без "физического присутствия верующих". Все церемонии будет транслироваться по телевидению и в интернете.

Индульгенция - используемое в Римско-католической Церкви освобождение от наказания за грехи, в которых грешник уже покаялся, а после смерти - от страданий в чистилище


Источник: zakon.kz
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