Илон Маск про Беларусь: «Чем мы можем помочь?»

В соцсетях активно обсуждается тема протестов в Беларуси. Ряд известных людей уже высказались в поддержку нашей страны. Теперь комментарий под этой темой оставил и Илон Маск.



Под постом с описанием ситуации в Беларуси в Twitter американский бизнесмен, глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?»



Sorry to hear this. What can we do to help?

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020



В ответ его попросили сделать публичное заявление об осуждении насилия на улицах Беларуси или же запустить интернет от Starlink на территории страны.



Напомним, что слова поддержки белорусам уже высказали фронтмен американской группы 30 Seconds to Mars и актер Джаред Лето, журналист Юрий Дудь, поэтесса Вера Полозкова, Сергей Михалок из «Ляписов», Сергей Жуков из «Руки вверх», рэп-исполнительница Alyona Alyona, актрисы Александра Бортич и Екатерина Варнава, публицист Виктор Шендерович, спортсменка Дарья Домрачева, группа NaviBand, музыкант Гарик Сукачев, белорусские комики Иван Усович и Слава Комиссаренко, основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо, блогер Сыендук и многие другие. Гарик Харламов выложил в Instagram обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, назвав происходящее у нас в стране «жестью».