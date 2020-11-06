Водителям моноколес и самокатов запретят ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам

Они станут полноценными участниками дорожного движения и обязаны будут соблюдать ПДД.
В Казахстане разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения". Документ находится в Мажилисе Парламента РК, передает zakon.kz.
В частности, проект закона предусматривает поправку в закон о дорожном движении, в который отдельным пунктом внесены электросамокаты, моноколеса и другие средства передвижения.
Средства персональной мобильности (малое электрическое транспортное средство) – устройство, предназначенное для индивидуального передвижения, оборудованное электродвигателем и не подлежащее регистрации в уполномоченном органе (электросамокат, моноколесо, гироскутер, сигвей и иные аналогичные средства), - гласит новый пункт в проекте закона.
При этом водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных наделяются правами и обязанностями как участники дорожного движения.
Водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения, утвержденные Правительством Республики Казахстан, - говорится в документе.
Вместе с тем водителям средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств) запрещается:
- двигаться по дороге, тротуарам, пешеходным переходам и дорожкам, за исключением велосипедных дорожек и велосипедных полос движения; - перевозить пассажиров; - перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; - буксировка мопедов и велосипедов, а также средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств).
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz