«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Ноября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.43 KZT
  • €1 = 512.52 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Водителям моноколес и самокатов запретят ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам

Просмотров:530 Опубликовано: Вчера, 15:44
Водителям моноколес и самокатов запретят ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам
Фото из открытых источников
Они станут полноценными участниками дорожного движения и обязаны будут соблюдать ПДД.

В Казахстане разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения". Документ находится в Мажилисе Парламента РК, передает zakon.kz.

В частности, проект закона предусматривает поправку в закон о дорожном движении, в который отдельным пунктом внесены электросамокаты, моноколеса и другие средства передвижения.

Средства персональной мобильности (малое электрическое транспортное средство) – устройство, предназначенное для индивидуального передвижения, оборудованное электродвигателем и не подлежащее регистрации в уполномоченном органе (электросамокат, моноколесо, гироскутер, сигвей и иные аналогичные средства), - гласит новый пункт в проекте закона.

При этом водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщиков, ведущих по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных наделяются правами и обязанностями как участники дорожного движения.

Водители мопедов, велосипедов, средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств), погонщики, ведущие по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных, обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения, утвержденные Правительством Республики Казахстан, - говорится в документе.

Вместе с тем водителям средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств) запрещается:

- двигаться по дороге, тротуарам, пешеходным переходам и дорожкам, за исключением велосипедных дорожек и велосипедных полос движения;
- перевозить пассажиров;
- перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
- буксировка мопедов и велосипедов, а также средств персональной мобильности (малых электрических транспортных средств).


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Thornhill (Посетители) Вчера, 18:31
Идиотизм! Велодорожек нет, но по ним надо ездить!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 17:38
дома катайтесь в общем =))

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Kain-Livesy
  • Thornhill
  • tolk
 Expert (Посетители) Вчера, 17:29
По дорогам запрещено... По тротуарам - тоже...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика