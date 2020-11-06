Россиянин узнал перевод фразы на шапке через годы после покупки и устыдился

Российский моряк в течение двух лет носил шапку с китайскими иероглифами и устыдился, когда перевел фразу. Пользователь с никнеймом biwTK опубликовал соответствующий пост на «Пикабу».



В 2018 году житель Владивостока приобрел головной убор черного цвета с белой надписью на китайском языке. Через два года после покупки он решил узнать смысл высказывания с помощью фотопереводчика. Выяснилось, что несколько лет он носил шапку со словами: «Я не стал мыть голову».



Публикация россиянина стала вирусной и набрала больше 437 тысяч просмотров на портале. Пользователей рассмешил снимок мужчины, и они принялись писать об этом в комментариях. Другие юзеры, в свою очередь, стали делиться своими историями. Так, один из них рассказал, что хотел сделать татуировку со словом «дракон» на китайском, однако вместо этого мастер набил ему фразу с пачки доширака, о чем он узнал через годы после посещения салона.



Ранее в ноябре люди с тату узнали истинный перевод иностранных фраз на своих телах и огорчились. Так, одна из героинь материала показала надпись на своем теле, которая, как она думала, переводится как «цени жизнь». На самом деле иностранная фраза на ее ключице гласит: «Я гнилая».