«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Ноября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.43 KZT
  • €1 = 512.52 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер сатирик Михаил Жванецкий

Просмотров:1144 Опубликовано: Вчера, 18:06
Умер сатирик Михаил Жванецкий
РИА Новости©
Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила артистка Алла Пугачева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева в Instagram в посте с фотографией Жванецкого.

Михаил Жванецкий - писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер.

Директор сатирика подтвердил информацию о его смерти телеканалу 360, о чем сообщается в его Telegram. Журналист и телеведущий Владимир Познер, бывший его другом, сообщил изданию, что у «Жванецкого была болезнь».

В октябре Жванецкий ушел со сцены. Он принял такое решение из-за возраста — в марте сатирику исполнилось 86 лет. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.

В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мунайши73
 дорожник (Посетители) Вчера, 20:24
Вместе с ним ушла эпоха

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Bass66
  • leo529
  • синдбад
  • My_way
  • babushka
  • Neo_454
  • мунайши73
  • tolk
 Космос (Посетители) Вчера, 19:42
Был на его концерте во Львове, в 88 или 89 году, не помню, да и не важно. Взял с собой переносной магнитофон, хотел записать концерт на микрофон. Удалось встретиться с ним за кулисами и попросил разрешения на запись с режисёрского пульта. Был готов к логичному отказу, но очень удивился, когда без всякого чванства получил "добро", в общении приятный добрый человек, как на сцене. С такими людьми уходит эпоха... Уважаю, сожалею... Царство небесное...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • leo529
  • bigmuzzya
 Bass66 (Посетители) Вчера, 18:08
Никогда не нравилось его творчество, но человек действительно заслуженный!
Царствие небесное!
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • 618965450
 Five (Посетители) Вчера, 18:07
Эх, лучшие люди уходят от нас. Человек был потрясающего ума и тонкого чувства!

Вечная память!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • ЁмоЁ
  • Юрий Спассков
 Имярек (Посетители) Вчера, 17:59
Дежурный по стране... Земля пухом...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Сергей Владимиров
  • ЁмоЁ
  • Банкир
  • non_alcoholic
  • 618965450
  • мунайши73
  • tolk
 бася (Посетители) Вчера, 17:57
настоящий сатирик и юморист был,земля ему пухом ..
вспомнилось из 90-х..а давайте объявим голодовку в знак протеста,тем более есть всё равно нечего..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика