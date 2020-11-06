Умер сатирик Михаил Жванецкий

Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила артистка Алла Пугачева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева в Instagram в посте с фотографией Жванецкого.



Михаил Жванецкий - писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер.



Директор сатирика подтвердил информацию о его смерти телеканалу 360, о чем сообщается в его Telegram. Журналист и телеведущий Владимир Познер, бывший его другом, сообщил изданию, что у «Жванецкого была болезнь».



В октябре Жванецкий ушел со сцены. Он принял такое решение из-за возраста — в марте сатирику исполнилось 86 лет. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.



В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.



Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.