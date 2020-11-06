Умер сатирик Михаил Жванецкий

Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщила артистка Алла Пугачева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева в Instagram в посте с фотографией Жванецкого.
Михаил Жванецкий - писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер.
Директор сатирика подтвердил информацию о его смерти телеканалу 360, о чем сообщается в его Telegram. Журналист и телеведущий Владимир Познер, бывший его другом, сообщил изданию, что у «Жванецкого была болезнь».
В октябре Жванецкий ушел со сцены. Он принял такое решение из-за возраста — в марте сатирику исполнилось 86 лет. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть», — прокомментировал это решение представитель артиста Олег Сташкевич.
В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.
Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz