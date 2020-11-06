Кто не попадет под амнистию 2021 года, рассказал глава КУИС

В конце октября президент Касым-Жомарт Токаев объявил об амнистии в 2021 году по случаю 30-летия независимости Казахстана. Выступая перед журналистами председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов высказался об очередной амнистии, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».



«У нас с зари независимости 8-9 актов амнистии было принято, подходы были разные. В этот раз подход только обсуждается, это еще не окончательно. Разумеется, будут определены категории осужденных, которые будут попадать под нее. И, в первую очередь, будет обсуждаться вопрос, чтобы это не повлияло на рост преступности. Как правило под амнистию не должны попадать рецидивисты, осужденные против половой неприкосновенности, за экстремистские, террористические преступления. В законе это уже прописано», — сказал Ешмагамбетов.



По его словам, если ранее судимый уже попадал под амнистию, то в этот раз ему надеяться не на что.



«Есть категории, по которым акт амнистии уже применялся, если человек уже ранее попадал под амнистию, второй раз под амнистию уже попасть не сможет. Как правило, совершившие преступления средней тяжести они или полностью освобождаются от ответственности или какая-то часть срока сокращается. Те, кто под пробацией сидит тоже будут попадать под амнистию, им срок уменьшат например», — отметил он.



Глава КУИС считает, что амнистия в Казахстане нужна.



«Я думаю гуманный акт — амнистия — нужен. Это именно о гуманности, с 2016 года амнистии ни разу не было, ее же не объявляют каждый год. Разумеется, мы будем вносить предложения, чтобы неоднократно совершившие преступления под амнистию не попадали. В этом нет смысла, если человек 2-3 раза судимый на путь исправления не встает. Еще из наших предложений — те, кто не совершал злостных нарушений, установленных режимом содержания», — заключил Жанат Ешмагамбетов.