Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (данные на 6 ноября) зарегистрированы 613 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Напомним, что 5 ноября в республике был зафиксирован 591 случай заражения, 4 ноября - 494 случая, 3 ноября - 432 случая.



Всего в стране подтверждено 115 439 случаев, из них:



в городе Алматы - 14912(+32),



в городе Нур-Султан - 14789(+45),



в Атырауской области - 11350(+15),



в ВКО - 11443 (+253),



в Карагандинской области - 10678(+16),



в ЗКО - 7186(+44),



в городе Шымкент - 5257(+3),



в Алматинской области - 5214(+9),



в СКО - 4656(+29),



в Павлодарской области - 4564(+64),



в Жамбылской области - 4212(+5),



в Акмолинской области - 3930(+38),



в Костанайской области - 3808(+55),



в Туркестанской области - 3422(+1),



в Мангистауской области - 3405(+0),



в Актюбинской области - 3351(+4),



в Кызылординской области - 3262(+0).



За прошедшие сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 191 человек.



в городе Нур-Султан - 42,

в Акмолинской области - 8,

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 31,

в ВКО - 56,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 7,

в Кызылординской области - 13,

в Павлодарской области - 18,

в Туркестанской области - 5.



Всего в стране выздоровели 107 530 человек от COVID-19.