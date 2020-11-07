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Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в Казахстане

Просмотров:711 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в Казахстане
Фото Турара Казангапова
В Казахстане за прошедшие сутки (данные на 6 ноября) зарегистрированы 613 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Напомним, что 5 ноября в республике был зафиксирован 591 случай заражения, 4 ноября - 494 случая, 3 ноября - 432 случая.

Всего в стране подтверждено 115 439 случаев, из них:

в городе Алматы - 14912(+32),

в городе Нур-Султан - 14789(+45),

в Атырауской области - 11350(+15),

в ВКО - 11443 (+253),

в Карагандинской области - 10678(+16),

в ЗКО - 7186(+44),

в городе Шымкент - 5257(+3),

в Алматинской области - 5214(+9),

в СКО - 4656(+29),

в Павлодарской области - 4564(+64),

в Жамбылской области - 4212(+5),

в Акмолинской области - 3930(+38),

в Костанайской области - 3808(+55),

в Туркестанской области - 3422(+1),

в Мангистауской области - 3405(+0),

в Актюбинской области - 3351(+4),

в Кызылординской области - 3262(+0).

За прошедшие сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 191 человек.

в городе Нур-Султан - 42,
в Акмолинской области - 8,
в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 31,
в ВКО - 56,
в ЗКО - 10,
в Карагандинской области - 7,
в Кызылординской области - 13,
в Павлодарской области - 18,
в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели 107 530 человек от COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
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