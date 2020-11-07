Суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (данные на 6 ноября) зарегистрированы 613 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Напомним, что 5 ноября в республике был зафиксирован 591 случай заражения, 4 ноября - 494 случая, 3 ноября - 432 случая.
Всего в стране подтверждено 115 439 случаев, из них:
в городе Алматы - 14912(+32),
в городе Нур-Султан - 14789(+45),
в Атырауской области - 11350(+15),
в ВКО - 11443 (+253),
в Карагандинской области - 10678(+16),
в ЗКО - 7186(+44),
в городе Шымкент - 5257(+3),
в Алматинской области - 5214(+9),
в СКО - 4656(+29),
в Павлодарской области - 4564(+64),
в Жамбылской области - 4212(+5),
в Акмолинской области - 3930(+38),
в Костанайской области - 3808(+55),
в Туркестанской области - 3422(+1),
в Мангистауской области - 3405(+0),
в Актюбинской области - 3351(+4),
в Кызылординской области - 3262(+0).
За прошедшие сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 191 человек.
в городе Нур-Султан - 42, в Акмолинской области - 8, в Актюбинской области - 1, в Атырауской области - 31, в ВКО - 56, в ЗКО - 10, в Карагандинской области - 7, в Кызылординской области - 13, в Павлодарской области - 18, в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели 107 530 человек от COVID-19.
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