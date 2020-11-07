Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинцев.



"С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации", — сказала Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".



Она пояснила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает больничных коек. По словам политика, это связано с тем, что при Петре Порошенко на Украине закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия, проведенные при реформе медицинского сектора, "поставили украинцев на грань выживания", считает политик.



"Я хочу Вам сказать, что я, как дважды премьер министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию по сути на минимизацию украинцев на нашей собственной земле", — посетовала глава "Батькивщины".



Как указала Тимошенко, Киев выделил на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия заболеванию в стране ничего не сделали.