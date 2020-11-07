700 человек были прописаны в комнате общежития в Нур-Султане

Полицейские Нур-Султана выявили 700 человек, прописанных в комнате общежития, передает Tengrinews.kz.



В пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана рассказали, что в комнате площадью 18 квадратных метров было прописано порядка 700 человек. Владелец жилья на постоянной основе регистрировала, фактически не проживающих в общежитии людей. С целью установления факта проживания зарегистрированных лиц, полицейские неоднократно проводили выезды по данному адресу. Однако установить жильцов не представилось возможным. Со слов соседей, комната пустует и в ней никто не проживает.



"В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение владельца комнаты, в отношении которой будут приняты меры административного воздействия.

Регистрация через веб-портал "электронного правительства" позволяет собственникам квартир производить многочисленную регистрацию граждан", - добавили в правоохранительном органе.



Столичная миграционная служба Департамента полиции призывает население своевременно регистрироваться по месту жительства и месту фактического проживания.



"В случаях расхождения адресных сведений просим обратиться в территориальные подразделения миграционной службы в ЦОНах для их актуализации. Также собственников жилищ просим своевременно снимать с регистрации лиц, фактически у них не проживающих", - сообщили в полиции.



Учет населения столицы и анализ динамики миграционных потоков осуществляются при регистрации граждан по месту жительства и месту временного пребывания (проживания).