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NARUVAX C-19 - такое название получила новая казахстанская вакцина от COVID-19

Просмотров:403 Опубликовано: Сегодня, 09:21
NARUVAX C-19 - такое название получила новая казахстанская вакцина от COVID-19
Фото: 24.kz
Она не просто вырабатывает антитела к коронавирусу, но и заставляет ткани организма противодействовать ему на клеточном уровне.

Препарат NARUVAX C-19 разработан в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете. В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций, передает Today.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как известно, отечественные вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане разрабатывают две организации. Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при аграрном университете.

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала уже 4 вакцины-кандидата казахстанской разработки. Две из них сейчас проходят доклинические испытания на животных. Эксперименты проводятся на базе Научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева. Первый препарат получил название NARUVAX C-19.

"Эта вакцина субъединичная. Она приготовлена на основе синтетически полученных рекомбинантных белков. В данном случае речь идет о S-белке. И плюс один из важных компонентов этой вакцины - она имеет такой молочный цвет. Цвет придает специальный нано-эмульсионный масляный адъювант. Он предоставлен нашими партнерами французскими. Этот препарат используется в составе разных вакцин уже более чем в 20 странах. Следовательно, если мы добьемся положительных результатов уже не на лабораторных животных, а на людях, это облегчит процедуры регистрации данного препарата здесь. Да и вообще в любом месте в мире", - пояснил руководитель Международного центра вакцинологии Кайсар Табынов.

Кайсар Табынов - молодой казахстанский ученый. По словам специалиста, уже получены обнадеживающие результаты. Они касаются иммуногенности препарата, то есть его способности формировать долговременную защиту от инфекции. Вакцина дает так называемый T-клеточный иммунный ответ. Она не просто вырабатывает антитела к коронавирусу, но и заставляет ткани организма противодействовать ему на клеточном уровне.

А второй по счету препарат получил название NARUVAX C-19/nano.

"Совместно с нашими партнерами из университета штата Огайо мы приготовили нановакцину. Приготовлена она на основе наночастиц различных полимеров. Это полимеры природные, биоразлагаемые и биосовместимые. То есть они, попадая в организм, легко поглощаются им и не остаются в организме", - рассказал Кайсар Табынов.

Главная особенность нановакцины в том, что ее не вводят в организм внутримышечно, а просто закапывают в нос. Таким образом возрастает безопасность и эффективность препарата, так как он уничтожает коронавирус уже в носоглотке, защищая слизистую оболочку и не позволяя ему попасть в кровь.

Доклинические испытания обеих вакцин планируется завершить до конца года. Если результаты будут положительными, еще один финальный этап исследований будет проведен на приматах.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Лия (Посетители) Сегодня, 13:03
Почему не NURVAX C-19?
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:57
Не, если это специальный нано-эмульсионный масляный адъювант и на основе рекомбинантных белков, при этом вакцина субъединичная и имеет нано-эмульсионный масляный адъювант, а полимеры природные, биоразлагаемые и биосовместимые и дает T-клеточный иммунный ответ и это иммуногенный препарат, то конечно... uhmylka
Помните кинофильм "Осенний марафон", когда швед по пьянке попал в русский "трезвеватель" (вытрезвитель) и говорил, что он там услышал много новых слов?
 
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 пипл (Посетители) Сегодня, 11:05
Я почему то думал что назовут NURCOVID-19.
 
 

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