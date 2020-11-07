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«Чисто казахстанское явление»: На каком авто предпочитают ездить наши люди

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:04
«Чисто казахстанское явление»: На каком авто предпочитают ездить наши люди
Фото: freepik.com
Авто — важная составляющая комфортной жизни многих казахстанцев, но как подобрать адаптированное для наших, климату и сервису транспортное средство. Об этом и не только корреспонденту ИА «NewTimes.kz» рассказали автоэксперты.

Практичность, экономичность и удобство в использовании – основные параметры, на которые казахстанцы обращают внимание при покупке авто. Даже если автопроизводители ежегодно презентуют новые разработки, казахстанские потребители предпочитают проверенные временем и дорогами авто.

Например, автомобиль марки Toyota Camry считается национальным казахстанским автомобилем, несмотря на японское происхождение.

Директор по стратегическому планированию ОЮЛ КазАвтоПром Артур Мискарян объясняет это тем, что модели бизнес-класса были популярны на рынке несколько лет назад, когда курс национальной валюты был стабильнее и цены на нефть выше.

«В последнее время сырьевой и валютный рынки находятся в состоянии перманентной нестабильности, соответственно, это сказывается на доходах населения. Это неизбежно ведет к удорожанию импортных автомобилей. Сегодня минимальная цена на указанную модель составляет 11-12 млн тенге. Toyota Camry действительно популярный автомобиль в своем классе, но основное внимание потребителей сегодня сфокусировано на моделях другого ценового сегмента», — говорит он.

Сегодня, на авторынке представлено более 30 различных брендов машин. С точки зрения потребительских характеристик, начальной стоимости, цены обслуживания, ликвидности на вторичном рынке и легкости постгарантийного обслуживания автомобили LADA казахстанской сборки считаются самым сбалансированным предложением на казахстанском рынке.

«В большинстве случаев казахстанские автомобилисты вполне рационально выбирают автомобили стоимостью до 5 млн тенге, такие модели выбирают 31,1% покупателей», — отметил Мискарян.

Эксперт уверяет, средняя стоимость авто в Казахстане колеблется в районе 10 млн тенге.

«Если импортная модель в среднем по рынку стоит 13,8 млн, то средний ценник по предложениям Казавтопрома – 7,6 млн тенге. В десятке самых доступных моделей, 8 – модели отечественного производства, при этом 5 из них – модели LADA. 22% потребителей выбирают модели именно этого бренда», — поясняет спикер.

По его словам, несмотря на карантинный кризис, казахстанцы не отказывают себе в покупке авто.

«За прошедшие 9 месяцев казахстанцы приобрели 61,3 тыс новых автомобилей, это на 24% больше, чем в тот же период прошлого года. Суммарно на покупку новых автомобилей жители страны направили 555,2 млрд тенге», — добавил Артур Мискарян.

В свою очередь главный редактор журнала «За рулем» в Казахстане Алексей Алексеев уверен, что как таковой оптимальной и удобной для всех жителей страны марки авто нет, но исходя из своих предпочтений и потребностей рекомендуется приобретать кроссовер.

«Для севера я бы советовал кроссовер любой марки, какая нравится пользователям. Почему кроссовер, потому что подходит и для заснеженных дорог и для гололеда. Это единственный сегмент автомобилей, который рос все мировые кризисы, именно городских паркетников. Потому что этот вариант автомобилей нравится не только казахстанцам, но и во всем мире. Автомобиль универсален, подходит для любого времени года, плюс можно съездить на природу и перевозить какие-то грузы. Но есть минус — это повышенный расход топлива. Аппетит у них больше, чем у легковых, поэтому легковые — экономичные, а кроссоверы более универсальные», — сказал Алексеев.

Собеседник также объясняет «феномен Camry» в Казахстане, отметив, что эта иномарка не первый долгожитель в списке предпочтений наших людей.

«Феномен Camry», конечно, чисто казахстанское явление, почему-то она стала для нас знаковой машинной маркой. Первые годы она продавалась по 500-600 штук в месяц, и 70-я модель била даже «Автоваз», который был традиционно на первом месте. Я бы не назвал Camry национальной маркой, но наши люди любят его. Но еще 10 лет назад популярным в Казахстане был Volkswagen. Самой массовой моделью среди Volkswagen, который стоял на учете, был Golf, но сегодня акцент сменился», — объяснил он.⠀


Источник: newtimes.kz
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