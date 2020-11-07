Экс-министр здравоохранения отпущен под домашний арест

Адвокат бывшего министра здравоохранения сообщил об изменении меры пресечения для своего клиента, передает Today.kz со ссылкой на zakon.kz.



Дмитрий Куряченко проинформировал о том, что с сегодняшнего дня Елжан Биртанов находится под домашним арестом.



Напомним, службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. Изначально, в отношении Елжана Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.



За бывшего министра вступились ведущие врачи Казахстана — они подписали открытое письмо в поддержку Елжана Биртанова.