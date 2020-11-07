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Экс-министр здравоохранения отпущен под домашний арест

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Экс-министр здравоохранения отпущен под домашний арест
Фото из открытых источников
Адвокат бывшего министра здравоохранения сообщил об изменении меры пресечения для своего клиента, передает Today.kz со ссылкой на zakon.kz.

Дмитрий Куряченко проинформировал о том, что с сегодняшнего дня Елжан Биртанов находится под домашним арестом.

Напомним, службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере. Изначально, в отношении Елжана Биртанова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

За бывшего министра вступились ведущие врачи Казахстана — они подписали открытое письмо в поддержку Елжана Биртанова.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
  • sergei 66
 mer (Посетители) Сегодня, 12:42
Подписались за него те,кто скорее всего участвовал в этих движняках.
 
 

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