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Шотландцам запретили шлепать детей

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Шотландцам запретили шлепать детей
Фото из открытых источников
В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей, сообщает zakon.kz.

Соответствующий закон, принятый парламентом еще в прошлом году, вступил в силу, сообщает издание Express and Star.

Раньше родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было "соразмерным". Согласно новому закону, формулировка "оправданное нападение в целях защиты" в таких случаях больше не действует. Указывается, что цель нового закона заключается в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, и взрослым.

Этой устаревшей защите ["оправданного насилия"] нет места в современной Шотландии. Разумных поводов бить детей не бывает, — считает министр по делам детей Шотландии Мари Тодд.

Шотландия стала первой страной Великобритании и 58-й в мире, которая запретила порку детей. Ожидается, что Уэльс последует этому примеру, введя запрет к 2022 году. В Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.


Источник: zakon.kz
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