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Российскими истребителями СУ-30СМ пополнился парк ВВС Казахстана

Просмотров:717 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Российскими истребителями СУ-30СМ пополнился парк ВВС Казахстана
Фото Минобороны РК
В Минобороне Казахстана сообщили о пополнении парка Военно-воздушных сил страны истребителями российского производства, передает Today.kz. Звено новых самолетов Су-30СМ прибыло в Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова.

"Самолеты Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил", — отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Российскими истребителями СУ-30СМ пополнился парк ВВС Казахстана


Как отмечается, многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в Военно-воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.

Cу-30СМ — это двухместный многоцелевой всепогодный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он совмещает в себе функции двух типов боевых машин, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил: Су-27 и Миг-31.

"Поставки самолетов с Иркутского авиационного завода начались еще в 2015 году. На сегодняшний день многие авиационные базы уже оснащены ими. Летный и инженерно-технический состав Карагандинской авиационной базы прошел полное переобучение в Талдыкоргане и на заводе-изготовителе. Они получили соответствующие допуски на пилотирование, эксплуатацию и обслуживание самолетов этого типа", — пояснили в оборонном ведомстве Казахстана.


Источник: today.kz
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