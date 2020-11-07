Байден избран президентом - CNN, NBC и AP

Кандидат от демократов Джо Байден избран президентом США. Его победу признали крупнейшие СМИ, в том числе республиканский Fox News, телеканалы CNN, NBC и агентство AP, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По их данным, Байден набрал необходимые для избрания 270 выборщиков.
Прогноз обновлен на фоне новых данных по Пенсильвании, где Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 31 тысячи голосов. Официально подсчет голосов не завершен в Пенсильвании и ряде других штатов.
Президентские выборы в США 2020 года прошли 3 ноября. В ходе праймериз определились два кандидата от основных политических партий: Трамп выступил как представитель Республиканской партии США, а бывший вице-президент и сенатор Джо Байден - как кандидат от Демократической партии.
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