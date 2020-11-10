Опубликованы суточные данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 9 ноября) в Казахстане зарегистрировано 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 117 336 случаев, из них:
в городе Алматы - 14 990 (+24),
в городе Нур-Султане - 14 889 (+22),
в ВКО - 12 295 (+245),
в Атырауской области - 11 366 (+7),
в Карагандинской области - 10 725 (+14),
в ЗКО - 7300 (+26),
в городе Шымкенте - 5267 (+1),
в Алматинской области - 5267 (+17),
в СКО - 4776 (+46),
в Павлодарской области - 4735 (+47),
в Жамбылской области - 4225 (+5),
в Акмолинской области - 4059 (+44),
в Костанайской области - 3988 (+63),
в Туркестанской области - 3426 (+1),
в Мангистауской области - 3408 (+0),
в Актюбинской области - 3370 (+2),
в Кызылординской области - 3262 (+0).
В то же время выздоровели от коронавирусной инфекции 326 казахстанцев.
в городе Нур-Султане - 62, в Акмолинской области - 67, в Актюбинской области - 15, в Алматинской области - 8, в Атырауской области - 4, в ВКО - 78, в Жамбылской области - 13, в ЗКО - 2, в Карагандинской области - 14, в Костанайской области - 3, в Кызылординской области - 11, в Павлодарской области - 49.
Всего в стране количество выздоровевших от COVID-19 достигло 108 169 человек.
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