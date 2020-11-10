Опубликованы суточные данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 9 ноября) в Казахстане зарегистрировано 564 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 117 336 случаев, из них:



в городе Алматы - 14 990 (+24),



в городе Нур-Султане - 14 889 (+22),



в ВКО - 12 295 (+245),



в Атырауской области - 11 366 (+7),



в Карагандинской области - 10 725 (+14),



в ЗКО - 7300 (+26),



в городе Шымкенте - 5267 (+1),



в Алматинской области - 5267 (+17),



в СКО - 4776 (+46),



в Павлодарской области - 4735 (+47),



в Жамбылской области - 4225 (+5),



в Акмолинской области - 4059 (+44),



в Костанайской области - 3988 (+63),



в Туркестанской области - 3426 (+1),



в Мангистауской области - 3408 (+0),



в Актюбинской области - 3370 (+2),



в Кызылординской области - 3262 (+0).



В то же время выздоровели от коронавирусной инфекции 326 казахстанцев.



в городе Нур-Султане - 62,

в Акмолинской области - 67,

в Актюбинской области - 15,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 78,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 2,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 11,

в Павлодарской области - 49.



Всего в стране количество выздоровевших от COVID-19 достигло 108 169 человек.