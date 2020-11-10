Стало известно, какие территории Армения вернет Азербайджану

Согласно заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина о прекращении войны, армянская сторона возвращает азербайджанской ряд территорий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в тексте соглашения, опубликованного в СМИ, сообщает Tengrinews.kz.



В частности, до 20 ноября Армения пообещала вернуть Азербайджану "Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики".



До 15 ноября Армения возвратит Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.



Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.



По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.



Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.



Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.



Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.



По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.