Названы части курицы, которые нельзя есть

Курица - очень популярное блюдо в рационе многих людей, однако употребление в пищу некоторых частей этой птицы может нанести серьезный вред здоровью, пишет китайский портал Sohu, статью которого перевело ИноСМИ.



Автор материала рекомендует отказаться от употребления куриных легких, куриной гузки, головы птицы и кожи.



"В легких много паразитов и бактерий. Даже после обработки высокой температурой удается удалить только часть из них, которые чувствительны к высоким температурам. Однако существует также немало устойчивых к высоким температурам бактерий, которые накапливаются в легких. Попав в организм человека, они легко вызывают недомогание. Даже если не будет никакой реакции, это все-таки скрытая опасность, поэтому мы не рекомендуем употреблять куриные легкие в пищу", - говорится в статье.



Много паразитов и бактерий и в куриной гузке - той части тела, откуда цыплята выделяют фекалии. "Если съесть много куриных гузок, можно нанести вред своему организму. Так что, какой бы вкусной ни была эта часть курицы, ради собственного здоровья лучше есть ее поменьше", - рекомендует специалист.



В голове курицы могут накапливаться некоторые не очень полезные вещества, когда еще живая курица ест. "Возможно, употребление одной-двух куриных голов не будет иметь никакого эффекта, но если вы съедите их слишком много, эти вредные вещества с мясом попадут в ваш организм и окажут определенное неблагоприятное воздействие на ваше здоровье", - пишет издание.



Что касается куриной кожи, то многие думают, что в ней содержится большое количество полезного коллагена. Однако на самом деле коллагена в куриной коже очень мало, и на него можно не обращать внимания.



"Отметить стоит то, что в коже содержится очень много жира. Кроме того, на ее поверхности притаилось много паразитов и бактерий, и, если съесть ее много, это не принесет никакой пользы организму", - заключает автор статьи.