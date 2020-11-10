Ереван охватили погромы после сдачи Карабаха. Толпа захватила парламент

В центре Еревана собрались несколько тысяч граждан, недовольных объявлением мирного соглашения по Нагорному Карабаху и сдаче территорий Азербайджану, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен протестующих ворвались в здание правительства Армении, которое они буквально взяли штурмом. Протестующие разбили стекла на первом этаже, сорвали вывеску, сломали двери. В кабинетах правительства сломали компьютеры, мебель, микрофоны. На площади перед правительством были слышны звуки, похожие на выстрелы.По словам депутата от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Иветы Тоноян, находящейся среди митингующих, оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна."Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка - меньшее, что должен сделать Пашинян", - приводит слова депутата Sputnik Армения."Мы пришли, чтобы успокоить гнев людей, который вполне объективен и понятен. Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шуши", - сказала депутат.Затем протестующие пробились в здание парламента. Немногочисленная охрана пыталась преградить им путь, однако протестующие буквально смяли охранников и ворвались в зал заседаний. Они заняли трибуну, с которой стали выступать все желающие и требовать продолжения боевых действий в Карабахе.Демонстранты избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Протестующие пытались силой достать Мирзояна из автомобиля. Они окружили его и выкрикивали ругательства в его адрес. Группа военных была вынуждена выйти на защиту спикера.Сначала произошла небольшая стычка между охранниками и демонстрантами, позже уже группа мужчин все же добралась до Мирзояна и избила его.По информации корреспондента Sputnik Армения на утро 10 ноября, внутри здания парламента Армении царит хаос и неразбериха."Вход в здание свободен, все желающие заходят и выходят. Сотрудники охраны парламента не могут противостоять демонстрантам и позволяют делать все, что им взбредет в голову. Демонстранты ходят по коридорам парламента, заходят в кабинеты депутатов, изредка повреждают мебель. Они агрессивно настроены, выражаются оскорбительной и ненормативной лексикой", - сообщает издание.Протестующие также ворвались в зал заседаний Национального Собрания. Они заняли президиум, трибуны и места депутатов, хаотично выкрикивают разные призывы, разбираются между собой и бросаются пластиковыми бутылками. С трибуны парламента также звучит нецензурная брань и оскорбления.Некоторые требуют явки в парламент начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, другие же требуют от депутатов срочно явиться на работу, поскольку считают, что они могут отменить подписанное Николом Пашиняном совместно с президентами России и Азербайджана заявление по Карабаху.В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут привлечены к ответственности. "Все организаторы сегодняшних преступлений будут привлечены к ответственности по всей строгости", - сказал премьер Армении в прямом эфире в Facebook.