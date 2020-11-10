Ранее полученные дипломы лишенных лицензии вузов сохраняют законную силу – МОН РК

Астана. 10 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ранее полученные дипломы лишенных лицензии вузов сохраняют законную силу, сообщила председатель комитета по контролю в сфере образования и науки министерства образования и науки Казахстана Гулзат Кобенова.
«Если же говорить касательно тех студентов, которые ранее уже получили дипломы лишенного в настоящее время лицензии вуза – это норма не распространяется на выпускников и на ранее полученные лицензии, поэтому они имеют свою законную силу», - сказала Кобенова на брифинге во вторник.
Она отметила, что решение о переводе студентов лишенных лицензии вузов в другие учебные заведения принимается коллегиально с учетом академической разницы и перезачета кредитов и дисциплин с сохранением грантов и максимальным сохранением стоимости обучения для тех, кто обучался на платной основе.
Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года. Однако, по словам главы государства, указанная «работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес».
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