Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Windows Latest.



Microsoft начала информировать пользователей о том, что поддержка Windows 10 версии 1903 заканчивается в следующем месяце и те, кто все еще использует неподдерживаемую операционную систему, будут принудительно обновлены без их разрешения.



Как отмечает РИА Новости, на сборке с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года, работают до 20 процентов компьютеров с Windows 10.



В ближайшие недели Microsoft начнет принудительное обновление до более новых версий.



Апдейта не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.