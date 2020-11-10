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Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 18:09
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10
Фото из открытых источников
Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Windows Latest.

Microsoft начала информировать пользователей о том, что поддержка Windows 10 версии 1903 заканчивается в следующем месяце и те, кто все еще использует неподдерживаемую операционную систему, будут принудительно обновлены без их разрешения.

Как отмечает РИА Новости, на сборке с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года, работают до 20 процентов компьютеров с Windows 10.

В ближайшие недели Microsoft начнет принудительное обновление до более новых версий.

Апдейта не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.


Источник: Tengrinews.kz
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