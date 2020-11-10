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Он сказал: "Поехали!" - самое известное слово Юрия Гагарина станет товарным знаком

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Он сказал: "Поехали!" - самое известное слово Юрия Гагарина станет товарным знаком
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 10 ноя — Sputnik. Корпорация "Роскосмос" зарегистрирует как товарный знак самое знаменитое слово, сказанное космонавтом Юрием Гагариным в 1961 году, когда он первым в истории человечества полетел в открытый космос.

"Роскосмос" зарегистрирует гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения для того, чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — отметили в Роскосмосе.

Недобросовестными конкурентами могут быть "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг", считают в Роскосмосе.

Процесс регистрации товарных знаков пока не завершен, отметили в пресс-службе.

Во время подготовки к полету тренировками космонавтов руководил знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай. Когда кто-то из них занимал свое место в "шарике" корабля, Галлай говорил: "Поехали!" — и начиналось воспроизведение штатных и нештатных ситуаций полета. Команда "поехали!" звучала на каждой тренировке, к ней привыкли.

Это же слово Юрий Гагарин произнес 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.


Источник: sputniknews.kz
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