Мусульманам России запретили браки с иноверцами

Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. Об этом говорится в вынесенном организацией богословском заключении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.



В документе отмечено, что "межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия". Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание обстоятельства конкретного случая.



"Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено", - сообщили там.



В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.