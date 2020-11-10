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Мусульманам России запретили браки с иноверцами

Просмотров:524 Опубликовано: Вчера, 20:45
Мусульманам России запретили браки с иноверцами
Фото: ©РИА Новости
Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. Об этом говорится в вынесенном организацией богословском заключении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В документе отмечено, что "межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия". Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание обстоятельства конкретного случая.

"Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено", - сообщили там.

В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.


Источник: Tengrinews.kz
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