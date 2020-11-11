Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 117 904 случая, из них:



в городе Алматы - 15 020 (+30),



в городе Нур-Султане - 14 926 (+37),



в ВКО - 12 532 (+237),



в Атырауской области - 11 373 (+7),



в Карагандинской области - 10 737 (+12),



в ЗКО - 7324 (+24),



в городе Шымкенте - 5270 (+3),



в Алматинской области - 5269 (+14),



в СКО - 4806 (+30),



в Павлодарской области - 4787 (+52),



в Жамбылской области - 4230 (+5),



в Акмолинской области - 4104 (+45),



в Костанайской области - 4049 (+61),



в Туркестанской области - 3428 (+2),



в Мангистауской области - 3410 (+2),



в Актюбинской области - 3377 (+7),



в Кызылординской области - 3262 (+0).



Еще 218 заболевших выздоровели.



в Нур-Султане - 57,

в Акмолинской области - 19,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 81,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 11,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области - 6,

в Павлодарской области - 15,

в Туркестанской области - 2.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 108 387 человек.