Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 117 904 случая, из них:
в городе Алматы - 15 020 (+30),
в городе Нур-Султане - 14 926 (+37),
в ВКО - 12 532 (+237),
в Атырауской области - 11 373 (+7),
в Карагандинской области - 10 737 (+12),
в ЗКО - 7324 (+24),
в городе Шымкенте - 5270 (+3),
в Алматинской области - 5269 (+14),
в СКО - 4806 (+30),
в Павлодарской области - 4787 (+52),
в Жамбылской области - 4230 (+5),
в Акмолинской области - 4104 (+45),
в Костанайской области - 4049 (+61),
в Туркестанской области - 3428 (+2),
в Мангистауской области - 3410 (+2),
в Актюбинской области - 3377 (+7),
в Кызылординской области - 3262 (+0).
Еще 218 заболевших выздоровели.
в Нур-Султане - 57, в Акмолинской области - 19, в Актюбинской области - 5, в Алматинской области - 8, в Атырауской области - 4, в ВКО - 81, в ЗКО - 1, в Карагандинской области - 11, в Костанайской области - 9, в Кызылординской области - 6, в Павлодарской области - 15, в Туркестанской области - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 108 387 человек.
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