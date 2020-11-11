Самолет Атырау - Нур-Султан столкнулся со стаей птиц

Самолет Атырау - Нур-Султан авиакомпании SСAT столкнулся со стаей крупных птиц, передает Tengrinews.kz.Кадры, снятые одним из пассажиров, демонстрируют, как эмоционально отреагировали на происшествие некоторые пассажиры. На борту началась паника."Мы горим, да? Мне очень страшно! Я боюсь", - говорит женщина."Девушка, успокойтесь, это не поможет. Все хорошо будет", - пытается успокоить ее другой пассажир.В пресс-службе МИИР сообщили, что самолет благополучно сел спустя 14 минут после взлета - 10 ноября в 23.17.В пресс-службе авиакомпании SCAT добавили, что при выполнении рейса Атырау - Нур-Султан во время набора высоты на воздушное судно налетела стая крупных птиц (предположительно, гуси или утки).Командир воздушного судна Иван Карпович принял решение о возвращении в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме с заруливанием на стоянку самостоятельно.Сообщается, что на борту было 115 пассажиров."Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, к сожалению, весьма актуальна. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Ивана Карповича и слаженной работе всего экипажа посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", - отметили в авиакомпании.В авиакомпании предоставили видео турбины самолета с повреждениями.